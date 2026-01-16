Баскетболистки из Люберец вышли в финал первенства России

Полуфинальные соревнования первенства страны по баскетболу проходили в Вологде с 9 по 14 января. Люберцы на турнире представляла команда девушек 2011 года рождения спортивной школы олимпийского резерва «Спартак».

В полуфинале встретились семь сильнейших команд и 84 спортсмена из Москвы, Люберец, Красногорска, Вологды, Коряжмы, Ижевска и Екатеринбурга. Люберецкой команде достались в соперники коллективы из Ижевска, Коряжмы, Вологды и Москвы.

В напряженной борьбе воспитанницы «Спартака» завоевали бронзовые медали. Этого высокого результата удалось достичь благодаря упорному труду спортсменок и их тренера Ольги Дудко.

Теперь команде из Люберец предстоит побороться за награды в финале первенства России по баскетболу среди девушек, которое пройдет с 15 по 21 апреля в Самаре.