Баскетболистки из Люберец стали призерами первенства ЦФО

Первенство Центрального федерального округа по баскетболу, посвященное памяти Давида Берлина, завершилось в Рязани. В турнире участвовали девушки 2008 и 2009 годов рождения.

Городской округ Люберцы на турнире представляли воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва «Спартак». Обе команды смогли завоевать места на пьедестале почета. Девушки 2008 года рождения обыграли соперниц из Владимира, Раменского, Тулы и Воронежа, став в итоге победителями соревнований. Команда 2009 года рождения выиграла серебряную награду, уступив лишь старшим воспитанницам «Спартака».

В символическую пятерку лучших игроков турнира вошли люберецкие спортсменки Ульяна Конева, Василиса Ковылина, Камилла Рахмушова и Мария Турбина.

Глава городского округа Владимир Волков поздравил с отличным результатом юных баскетболисток и тренеров Екатерину Клюеву и Галину Карпухину. «Желаю ребятам и наставникам новых спортивных побед, роста мастерства и слаженной командной игры», — сказал руководитель муниципалитета.