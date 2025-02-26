Баскетболист Виктор Кейру провел мастер-класс для школьников в Коломне

Тренировка по баскетболу для более чем сотни школьников прошла в Коломне. Занятие провел двукратный чемпион России, серебряный призер Евролиги Виктор Кейру.

Обладатель Кубка России показал ребятам несколько приемов выполнения бросков и передач. Виктор Кейру также помог юным баскетболистам из городского округа Коломна улучшить технику индивидуального владения мячом.

На мероприятии разыграли призы от «Школьной лиги» и проекта B1BOX. В конце мастер-класса все желающие сфотографировались на память с чемпионом России.

Отметим, что проект «Школьная лига» запустили в регионе при содействии и по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее он рассказал о том, что занятия спортом станут доступнее для жителей Подмосковья, в регионе откроются новые физкультурно-оздоровительные центры.