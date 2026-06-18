Баскетболист из Лобни вывел Подмосковье в полуфинал спартакиады

Воспитанник «Школьной Лиги» из Лобни Максим Лисняк стал самым результативным игроком четвертьфинального матча XIII летней Спартакиады учащихся России среди юношей до 16 лет. Его яркая игра помогла сборной Московской области одержать победу над командой Нижегородской области и продолжить борьбу за медали турнира.

Четвертьфинальная встреча состоялась 15 июня в Салавате. На площадке сошлись сборные Московской и Нижегородской областей. По ходу игры соперники не раз сокращали разницу в счете, поэтому исход противостояния оставался неизвестным до последних минут.

Одним из главных героев матча стал представитель Лобни Максим Лисняк. Баскетболист продемонстрировал высокую эффективность и внес решающий вклад в успех своей команды. За игру он набрал 30 очков, сделал девять подборов и два перехвата. По итогам встречи спортсмен получил 37 баллов эффективности и был признан лучшим игроком матча.

«Команда показала характер и сумела добиться важной победы. Каждый игрок внес свой вклад в этот результат», — отметил Максим Лисняк после игры.

Сборная Московской области завершила встречу победой со счетом 66:61. Благодаря этому успеху команда получила путевку в полуфинал XIII летней Спартакиады учащихся России.

Турнир продолжает собирать сильнейшие юношеские команды страны. Впереди у подмосковных баскетболистов новый этап соревнований, где они продолжат борьбу за выход в финал.