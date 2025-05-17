Баскетболист из Химок стал амбассадором Школьной лиги Подмосковья

Форвард баскетбольного клуба «Химки» Кирилл Попов стал новым амбассадором Школьной лиги Подмосковья. Он вошел в звездный состав наставников, где состоят Дмитрий Губерниев, Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, и многие другие именитые спортсмены.

В ближайшее время Кирилл Широков проведет мастер-класс для юных спортсменов, расскажет про особенности игры в баскетбол и представит клуб «Химки».

Школьная лига Подмосковья стартовала в октябре 2024 года. В ее рамках проводят соревнования по четырем видам спорта: шахматы, волейбол, баскетбол 3×3 и футзал.

В рамках первого сезона задействовали учеников из 13 муниципалитетов. Ожидается, что в новом сезоне выступят более 50 тысяч школьников со всего Подмосковья.

Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения детей к регулярным занятиям спортом.