Балашихинский технопарк победил во всероссийском конкурсе

Детский технопарк «Кванториум» стал победителем всероссийского конкурса профориентационных практик «Профориентир».Педагоги представили проект «Инженер-энергетик»: двухнедельная программа из четырех модулей — тепловая, атомная, электрическая и солнечная энергетика.

Учащиеся проходят профессиональные пробы, участвуют в мастер‑классах и играх, разбирают кейсы наставников и создают собственные проекты. Программа включена в Единую модель профориентации «Билет в будущее» и реализуется в рамках проекта «Движение первых» — «Первые в профессии», направленного на развитие карьеры молодежи и внедрение лучших практик профориентации.

«Такие занятия помогают ребенку получить реальный инженерный опыт и определиться с будущей профессией. Дети могут продолжить обучение в центре „Кванториум“», — отметила методист технопарка Елена Иванова, .