Балашихинский перинатальный центр стал победителем всероссийского конкурса

Московский областной перинатальный центр из Балашихи стал участником 20-го юбилейного всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России», одного из главных событий года в области медицины, профилактики и активного долголетия. Центр ярко заявил о себе, представив выставочную экспозицию и выступление главного врача Ольги Серовой.

В своем докладе Ольга Серова рассказала о достижениях МОПЦ в охране репродуктивного здоровья женщин Подмосковья. Проект центра был удостоен первого места в номинации «Региональные программы и проекты в сфере здравоохранения» за вклад в повышение рождаемости и укрепление семейных ценностей.

В 2023 году МОПЦ отметил 20-летний юбилей. За это время в Балашихе появилось на свет более 100 тысяч малышей. Центр славится своим профессионализмом в выхаживании недоношенных детей с экстремально низкой массой тела, что требует от медиков исключительного мастерства. Кроме того, здесь проводят сложные гинекологические операции, помогая женщинам сохранить здоровье и обрести радость материнства.