Балашиха стала лидером Подмосковья по индустриальным проектам в 2025 году

Компания «Реалитек» из Балашихи по итогам 2025 года стала признанным лидером по объему реализации и по общему количеству индустриальных проектов в Восточном Подмосковье. За отчетный период общий объем инвестиций резидентов в проекты компании достиг 13 миллиардов рублей.

В 2025 году «Реалитек» подготовил под строительство промышленных и логистических объектов 53,6 гектара земли — на 10% больше, чем в 2024 году. На площадках компании развернули свои производства, склады и логистические центры более сотни резидентов, что говорит о стабильном спросе на профессионально организованные индустриальные территории.

Наиболее востребованной локацией стал индустриальный парк «Милованов» в Балашихе: на его территории «Реалитек» реализовал свыше 270 тысяч квадратных метров земли, а объем инвестиций резидентов в парк составил шесть миллиардов рублей. За вклад в развитие промышленной инфраструктуры парк получил знак качества от Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Среди важных достижений компании — запуск проектов в новых локациях и внедрение инновационного формата «real industrial», который предполагает современные решения для организации производственно-логистических пространств. Первый проект в новом формате планируется ввести в эксплуатацию в первом полугодии 2026 года.

«Реалитек» позиционирует себя как девелопер полного цикла: от генерации идеи до полной реализации инвестиционных проектов. Компания создает индустриальные парки и развивает промышленную, складскую и коммерческую недвижимость. В управлении «Реалитек» — девять индустриальных и пять промышленно-логистических парков, успешно функционирующих и привлекающих резидентов.

Инвестиции резидентов, реализуемые на площадках «Реалитек», формируют прочную основу для развития промышленности и экономики Московской области. Новые производственные и логистические мощности способствуют созданию рабочих мест, внедрению современных технологий и повышению качества жизни местного населения, о чем отметил генеральный директор компании Виталий Коляда.