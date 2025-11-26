Балашиха и «Планета КВН» заключили соглашение о сотрудничестве

На сцене Театра Российской Армии — месте, где проходят игры Высшей лиги КВН — глава Балашихи Сергей Юров и президент «Планеты КВН» Александр Масляков подписали соглашение о сотрудничестве. Свидетелями церемонии стали участники Балашихинской школьной лиги КВН, для которых событие стало важным символом поддержки и внимания к школьному движению.

Для городского округа это стратегический шаг. В последние годы в Балашихе активно развивался школьный КВН. Здесь формируются будущие лидеры, авторы, артисты и специалисты креативных индустрий. Соглашение открывает для школьников дополнительные возможности: методическую и организационную поддержку, участие в крупных проектах и фестивалях, контакты с профессиональным сообществом и путь к выступлениям в более крупных лигах.

«Очень важно, что этот шаг мы сделали вместе с нашими школьниками. Для них это мощная мотивация и уверенность в том, что их талант видят и поддерживают», — подчеркнул Сергей Юров.

Новый сезон Балашихинской школьной лиги, стартовавший 23 октября 2025 года, включает 13 направлений и 18 дисциплин. Балашиха выступает пилотной площадкой проекта с 2023 года; сегодня Единая школьная лига охватывает почти 50 округов Подмосковья.