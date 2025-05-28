Балашиха и китайский уезд Гуаньсянь стали городами-побратимами

Глава Балашихи Сергей Юров и заместитель магистрата Народного правительства уезда Гуань Чжан Ци подписали соглашение об установлении побратимских отношений между подмосковным городом и уездом Гуаньсянь города Ляочэн. Документ открывает новые возможности для сотрудничества в промышленности, науке, образовании, культуре и других важных сферах.

Совместная работа Балашихи и уезда Гуаньсянь началась еще в 2024 году, когда председатель Совета депутатов округа Геннадий Попов во время визита в Китай подписал предварительный меморандум о намерениях.

«Уверен, что партнерство с уездом Гуаньсянь города Ляочэн (провинция Шаньдун) принесет пользу жителям обеих территорий, укрепит дружественные связи между нашими странами и откроет новые горизонты для совместных проектов», — подчеркнул Сергей Юров после торжественной церемонии подписания.

В рамках текущего визита китайская делегация познакомилась с достопримечательностями Балашихи, включая парк «Пехорка», а также побывали на местных предприятиях «Коттон Клаб» и «Ретиноиды».

«Во время той поездки мы посетили промышленные парки, экологически ориентированные производства, текстильные и сельскохозяйственные предприятия. Китайские партнеры продемонстрировали современные технологии в промышленности и сельском хозяйстве. Тот меморандум был согласован с правительством Московской области и стал основой сегодняшнего соглашения», — рассказала заместитель главы Балашихи Ирина Шведова.

Подписание документа стало началом нового этапа в развитии международных связей Балашихи и создает прочную основу для долгосрочного сотрудничества с одним из наиболее динамично развивающихся регионов Китая.