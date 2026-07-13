Бал выпускников прошел в Мытищах

25 стобалльников и 2 мультибалльника из Мытищ получили почетные грамоты от главы округа Юлии Купецкой. Торжественный бал выпускников прошел в парке Мира.

Это мероприятие проходит в городском округе уже второй раз. Праздник в центральном парке посвятили тем, кто благодаря своему упорству, таланту и труду добился самых высоких результатов — медалистам и обладателям стобалльных результатов на Едином государственном экзамене.

Более 400 ребят в этом году получили аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в учении», при этом 48 выпускников смогли набрать 100 баллов на Едином государственном экзамене, а трое из них стали мультибалльниками. За каждым из этих достижений стоят годы усердной учебы, высокий профессионализм педагогов, поддержка родителей и огромное стремление юношей и девушек.

«Дорогие ребята! Искренне желаю каждому из вас поступить в вуз вашей мечты и освоить профессию, которая станет вашим призванием. Стремитесь к высоким целям, не бойтесь дерзать и достигать самых амбициозных вершин. Мытищи гордятся вами!» — обратилась к выпускникам Юлия Купецкая.