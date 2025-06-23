Бал в стиле XIX века прошел в Лыткарине

Сотрудники музея подчеркнули, что «Бал в усадьбе — это настоящее путешествие во времени, где участники смогли прикоснуться к традициям и нравам дворянского общества. Гости не только познакомились с историческими танцами XIX века, но и узнали об этикете и светских обычаях, царивших в аристократических кругах того времени.

Кульминацией программы стало преображение одного из залов музея в стилизованный усадебный бальный зал. Здесь участники, под руководством педагогов и аниматоров, разучили основные движения и фигуры исторических танцев. После небольшого обучения, гости исполнили изученные танцы. Кроме того, в программе были предусмотрены старинные салонные игры и забавы, популярные среди аристократии в эпоху Пушкина и Лермонтова.