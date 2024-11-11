Бал провели в поселке Биокомбината ко Дню народного единства
Танцевальное мероприятие «Русский вальс» ко Дню народного единства провели в поселке Биокомбината. Участники переоделись в исторические костюмы и исполнили классические танцы.
Бал-концерт провели в Доме культуры. Его организовали Анна Васькова и клуб исторических бальных танцев «Грация».
Участники станцевали вальсы. Каждый тщательно подготовил костюм к этому вечеру.
Музыкальные номера исполнили Ольга Азарова, Олег Баташев, Ирина Ромах и Алексей Дьяконов.
Отметим, что мероприятие приурочили ко Дню народного единства.
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