Бал провели в поселке Биокомбината ко Дню народного единства

Танцевальное мероприятие «Русский вальс» ко Дню народного единства провели в поселке Биокомбината. Участники переоделись в исторические костюмы и исполнили классические танцы.

Бал-концерт провели в Доме культуры. Его организовали Анна Васькова и клуб исторических бальных танцев «Грация».

Участники станцевали вальсы. Каждый тщательно подготовил костюм к этому вечеру.

Музыкальные номера исполнили Ольга Азарова, Олег Баташев, Ирина Ромах и Алексей Дьяконов.

Отметим, что мероприятие приурочили ко Дню народного единства.

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