Бал медалистов прошел в Раменском округе

Традиционное мероприятие состоялось во дворце культуры имени Воровского. В нем приняли участие выпускники, окончившие школу с золотыми и серебряными медалями.

В этом году число медалистов стало рекордным — 218 человек. Из них 113 золотых и 105 серебряных.

Глава муниципалитета Эдуард Малышев поздравил ребят и поблагодарил их родителей и учителей. Он отметил, что независимо от выбранного высшего учебного заведения, округ всегда ждет выпускников обратно.

Также в этом году 29 человек получили 100 баллов на едином государственном экзамене, трое из них добились максимального результата сразу по двум предметам. Анастасия Щербакова получила 100 баллов по английскому языку, который начала учить с четырех лет. Она планирует поступать на международные отношения или экономику.

Всего в этом году школу окончили почти тысяча выпускников.