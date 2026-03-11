«Бал долголетия» прошел в Пушкино

Главным посылом вечера стало напоминание о том, что возраст — не помеха для радости, общения и активной жизни. Как отметили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области, мероприятие собрало десятки ценителей хорошей музыки и живого общения.

«С первых минут „Бал долголетия“ превратился в настоящий вихрь позитивных эмоций. Зал наполнился любимыми мелодиями прошлых лет, под которые ноги сами пускались в пляс. Главным условием вечера было одно — не стоять на месте! Здесь не было строгих правил и оценок за технику исполнения танцев. Важнее всего были искренние улыбки, радость встречи и возможность разделить этот праздник с друзьями», — отметили организаторы.

Также организаторы добавили, что подобные мероприятия — это не просто развлечение, а важная часть программы «Активное долголетие». Проект направлен на поддержку старшего поколения, предоставляя им возможности для занятий спортом, творчеством и культурного досуга бесплатно. Программа «Активное долголетие» открыта для всех женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Центр находится по адресу: Пушкино, Московский проспект, 51а.