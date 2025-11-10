Бал для пенсионеров прошел в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуевском городском округе прошел традиционный Осенний бал для участников региональной программы «Активное долголетие». Праздничное мероприятие состоялось в Центре культуры и досуга «Мечта», собрав около 200 представителей «серебряного возраста».

«В фойе Центра „Мечта“ гости с удовольствием кружились в вальсе и танцевали под знакомые мелодии прошлых лет, которые вызывали теплые воспоминания. На сцене для гостей выступил вокально-инструментальный ансамбль „Электра“, чье исполнение создало праздничный настрой», — сообщили в Центре культуры и досуга «Мечта».

С приветственным словом к гостям обратилась директор комплексного центра «Орехово-Зуевский» Алла Белова. Она подчеркнула развитие проекта «Активное долголетие», который с каждым годом привлекает все больше людей.

Кроме того, по словам организаторов мероприятия, особым украшением вечера стал показ мод. Участницы проекта «Возраст в моде» представили коллекцию одежды под названием «Просторы России».