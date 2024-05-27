Байкеры устроили праздник для ребят из семейного центра «Дмитровский»

Уже десять лет подряд участники мотоклуба «Ночные волки» устраивают небольшое шоу для ребят из семейного центра «Дмитровский». Байкеры предоставляют возможность всем желающим попробовать сесть за руль настоящего мотоцикла.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный отметил, что детские улыбки и счастливые глаза — это прекрасно. Он поблагодарил президента местного отделения мотоклуба «Ночные волки» Сергея Горшенева и всех его товарищей за сотрудничество и добрые дела.

Веселый праздник дополнили интересная анимационная программа, песни, танцы и, конечно же, подарки.

В организации мероприятия для детей помимо «Ночных волков» помогли Молодежный центр «Сфера», спортивная школа «5 Элемент», студии «Карамелька», X-Style, «Арлекин» и детская вокальная студия народной песни «Соловушки».

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