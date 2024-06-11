Байкерский клуб «Ночные волки» отметил День мотоциклиста в Химках

Профессиональный праздник отметили мотоциклисты из клуба «Ночные волки» в Химках. Его участники — активные жители округа, патриоты и единомышленники.

Химкинское отделение «Ночных волков» ежегодно участвует в мотопробегах и исторических и благотворительных акциях города. Например, в текущем году ко Дню Победы десятки гонщиков проехали по улицам Химок с плакатами дедов и прадедов, героев войны. Колонна состояла в том числе и из ретро-техники. Возглавлял ее мотоцикл «Урал» 1941 года — он участвовал в военных операциях.

«Поздравляю мужчин с праздником и желаю попутного ветра, ровных дорог, развития и только счастливых моментов. Наши мотоциклисты стали полноправными участниками общественной и политической жизни России, носителями традиционных ценностей и олицетворением патриотизма. Мы дружим с участниками клуба и вместе проводим акции, а также доставляем гуманитарные грузы в зону СВО», — отметил муниципальный депутат Артур Каримов.

Напомним, что «Ночные волки» являются первым мотоклубом, организованным в конце 80-х на территории СССР. Отделение байкеров в Химках традиционно участвуют в жизни города: помогают волонтерам в сборе канцелярии для детей Донбасса и гуманитарных грузов.

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