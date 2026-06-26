Байдарки, киберспорт и скейт-парк. Как провести День молодежи в Подмосковье

27 июня Московская область станет площадкой большого праздника — молодогвардейцы Подмосковья при поддержке «Единой России» организуют интеллектуально-командную игру «Город пЕРемен». Центральные площади Серпухова, Жуковского, Орехово-Зуева, Щелкова, Подольска и Солнечногорска на несколько часов превратятся в открытые пространства для сбора идей и общественных инициатив в новую народную программу партии.

В Подольске развернутся интерактивные зоны: PRO-Молодежь от Подольского союза молодежи, фотозона и квест. Все желающие смогут присоединиться к игре «Мое Подмосковье» Движения Первых. В Пушкино и Химках параллельно пройдут байдарочный сплав и лазертаг-турнир, а в Балашихе — киберспортивный турнир по CS2 и Sim Racing.

По словам руководителя Московского областного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Дианы Алумянц, смысловым ядром праздника станет игра «Город пЕРемен». Ее участники сформулируют предложения по благоустройству, развитию молодежных пространств, спортивной инфраструктуры и возможностей для досуга. Все наказы будут зафиксированы и переданы в новую народную программу партии.

«„День молодежи“ — не только повод для теплых слов, но и возможность услышать тех, кто будет строить будущее наших городов. Мы уже не раз проводили игру „Город пЕРемен“ в разных городах Подмосковья и видим, что молодые люди хотят не просто отдыхать, они готовы предлагать решения и брать ответственность. Мы со своей стороны обеспечим, чтобы каждое разумное предложение нашло отражение в муниципальных программах. Это и есть настоящая обратная связь, которой мы добивались», — сказала Диана Алумянц.