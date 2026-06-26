Байдарки, киберспорт и скейт-парк. Как провести День молодежи в Подмосковье
27 июня Московская область станет площадкой большого праздника — молодогвардейцы Подмосковья при поддержке «Единой России» организуют интеллектуально-командную игру «Город пЕРемен». Центральные площади Серпухова, Жуковского, Орехово-Зуева, Щелкова, Подольска и Солнечногорска на несколько часов превратятся в открытые пространства для сбора идей и общественных инициатив в новую народную программу партии.
В Жуковском также будет работать «Творческий бульвар Молодежи», лекторий, зона СВО, мастер-классы, площадка ГТО.
В Подольске развернутся интерактивные зоны: PRO-Молодежь от Подольского союза молодежи, фотозона и квест. Все желающие смогут присоединиться к игре «Мое Подмосковье» Движения Первых. В Пушкино и Химках параллельно пройдут байдарочный сплав и лазертаг-турнир, а в Балашихе — киберспортивный турнир по CS2 и Sim Racing.
По словам руководителя Московского областного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Дианы Алумянц, смысловым ядром праздника станет игра «Город пЕРемен». Ее участники сформулируют предложения по благоустройству, развитию молодежных пространств, спортивной инфраструктуры и возможностей для досуга. Все наказы будут зафиксированы и переданы в новую народную программу партии.
«„День молодежи“ — не только повод для теплых слов, но и возможность услышать тех, кто будет строить будущее наших городов. Мы уже не раз проводили игру „Город пЕРемен“ в разных городах Подмосковья и видим, что молодые люди хотят не просто отдыхать, они готовы предлагать решения и брать ответственность. Мы со своей стороны обеспечим, чтобы каждое разумное предложение нашло отражение в муниципальных программах. Это и есть настоящая обратная связь, которой мы добивались», — сказала Диана Алумянц.
Напомним в конце мая в трех городских округах Подмосковья прошла серия квестов «Город пЕРемен» по объектам народной программы «Единой России». Они собрали более пяти тысяч участников. Организаторы приготовили более 600 заданий на логику, смекалку и знание истории городов. Победители квеста, набравшие наибольшее количество баллов, получили ценные призы, а все участники — сувениры.
Теперь квест доступен и в онлайн-формате. Любой желающий может в удобный день открыть карту на сайте gorod-peremen.ru, собрать команду от одного до пяти человек и отправиться исследовать городские объекты, которые появились или были обновлены за последние пять лет по наказам жителей и народной программе «Единой России». Каждый месяц организаторы будут награждать десять лучших команд призами.