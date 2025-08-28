Бадминтонисты из Воскресенска стали призерами всероссийских соревнований

Воспитанники отделения бадминтона МБУ ДО «СШ по единоборствам» успешно выступили на всероссийских юношеских соревнованиях «Коломенская ракетка». Они прошли в Коломне с 21 по 24 августа.

Делегация городского округа Воскресенск вернулась с медалями разного достоинства, подтвердив высокий уровень подготовки молодежи в местной спортивной школе.

Турнир собрал более 230 спортсменов из 18 регионов России и Республики Беларусь и традиционно считается одним из самых массовых и сильных стартов юношеского календаря. В программе соревнований проходили поединки в одиночных, парных и смешанных категориях, что потребовало от участников не только технического мастерства, но и стойкости, тактической гибкости и командного духа.

Медали различного достоинства завоевали Вера Желтухина, Матвей Османов, Виктория Друнина, Мирослав Крупица, Роман Гарифуллин, Милена Алиева, Василиса Ицкова, Михаил Дренин и Егор Королев.

Участие в таком представительном соревновании дало воспитанникам школы ценный соревновательный опыт, позволило проверить свои силы против соперников из разных регионов и получить мотивацию для дальнейшего роста. Для многих спортсменов «Коломенская ракетка» стала важным этапом в подготовке к осеннему соревновательному циклу.

Впереди у команды новые старты и сборы, где воспитанники продолжат оттачивать технику и накапливать соревновательный опыт, чтобы и дальше достойно представлять городской округ Воскресенск на региональной и всероссийской аренах.