Бадминтонисты из Одинцова успешно выступили на соревнованиях в Коломне

Всероссийские юношеские соревнования по бадминтону «Коломенская ракетка» состоялись в подмосковной Коломне с 21 по 24 августа. Здесь приняли участие спортсмены из 18 регионов России и Республики Беларусь, в том числе и ребята из Одинцовского округа.

Юные бадминтонисты спортивной школы «Одинцово» продемонстрировали на площадке хорошие результаты, что подтвердил руководитель учреждения Владимир Леонтьев. Победителями соревнований стали Анна Стеценко, Максим Армасарь, Александра Голоднова и Егор Камалов; в числе призеров оказались Арина Вуйтикова, Ксения Коломиец, Артем Шинкин, Саша Каменщиков, Кирилл Богомолов и Илья Ашмарин.

Спортивная школа «Одинцово» занимает лидирующее место в своем муниципалитете как профильное учреждение дополнительного образования. Здесь предусмотрено десять видов спорта, среди которых наряду с бадминтоном присутствуют футбол и хоккей, настольный теннис, плавание, фигурное катание и художественная гимнастика, а также другие направления.

Приятные условия для занятий и крепкий по составу тренерский коллектив позволяют воспитанникам школы ежегодно показывать высокие результаты на соревнованиях разного уровня — начиная с местных турниров и заканчивая всероссийскими и международными состязаниями.