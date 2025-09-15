Бадминтонисты из Одинцова стали призерами двух турниров

Воспитанники отделения бадминтона спортшколы «Одинцово» приняли участие в двух престижных турнирах. В Казани одинцовские спортсмены успешно выступили на Всероссийских юношеских соревнованиях, а в Раменском — на первенстве Московской области среди юношей и девушек в возрасте до 15 лет.

В Казани победителем турнира в парной категории до 11 лет стал Александр Каменщиков. Он же завоевал «бронзу» в одиночной категории. В Раменском Нелли Крылова победила одновременно в одиночном и парном разрядах. Также вместе с Платоном Акуловым Нелли завоевала бронзовую награду в смешанном парном разряде.

В восьмерке сильнейших в Раменском оказались еще несколько одинцовских бадминтонистов: Максим Армасарь, Ева Денщикова, Дарья Малашенко, Таисия Елисеева. Эти спортсмены обеспечили себе попадание в сборную команду Московской области и получили допуск для участия во Всероссийских юношеских соревнованиях.