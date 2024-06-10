Бадминтонист из Воскресенска выиграл всероссийские соревнования в Гатчине

Воспитанник отделения бадминтона из Воскресенска Матвей Османов победил в нескольких категориях Всероссийских соревнований по бадминтону среди мальчиков и девочек до 11 лет. В Ленинградской области за первое место боролись спортсмены из 16 регионов России, а также из Белоруссии.
Соревнования «Белые ночи» в Гатчине собрали 250 спортсменов из 16 регионов России, а также из Белоруссии. Соревновались мальчики и девочки до 11 лет. Матвей Османов, воспитанник отделения бадминтона воскресенской спортивной школы, победил в парном и смешанном разрядах. Также спортсмен стал серебряным призером в одиночной категории.