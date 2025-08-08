Авторскую настольную игру провели в парке «Ивановские пруды» в Красногорске

В Красногорске продолжают проводить тематические мероприятия в рамках летнего проекта «Читающий парк». На этой неделе для детей округа организовали настольные игры и обсуждение книг.

Проект реализуют сотрудники библиотечной системы Красногорска и парков округа. Его миссия — дать возможность жителям муниципалитета читать под открытым небом и проводить свой летний досуг познавательно.

Так, для гостей парков организуют интеллектуальные игры и мастер-классы. События проводят в парке культуры и отдыха «Ивановские пруды» и детском городке «Сказочный».

На этой неделе в парке «Ивановские пруды» прошла авторская настольная игра «Мемо-Красногорск» для детей. Также на встрече поговорили о книгах, посвященных путешествиям.

Стать участниками проекта «Читающий парк» могут все желающие без возрастных ограничений.