Автопробег в поддержку участников СВО прошел в Мытищах

Мытищи стали площадкой для масштабной патриотической акции в День защитника Отечества. Автопробег был организован местными общественными организациями и объединениями, которые решили таким образом выразить свою солидарность и поддержку участникам специальной военной операции.

Множество автомобилистов, неравнодушных к судьбе своей страны и ее защитников, приняли участие в мероприятии. Украшенная российскими триколорами и патриотическими символами колонна стартовала от парка Стрекалова и проследовала по главным проспектам и улицам муниципалитета с целью привлечь внимание жителей к важности единства и напомнить о подвиге военнослужащих, выполняющих боевые задачи в настоящее время.

Флаги России, развевающиеся на ветру, стали основным визуальным символом этой акции, которая не только продемонстрировала сплоченность общества, но и послужила данью уважения тем, кто рискует своей жизнью ради мирного неба над страной. Жители Мытищ тепло приветствовали колонну, подчеркивая важность подобных мероприятий для поддержания морального духа и воспитания патриотизма у подрастающего поколения.