Автопробег в честь Дня Победы прошел в Наро-Фоминске | 360°

Подмосковье 12 мая 2024, 12:08 Автопробег в честь Дня Победы прошел в Наро-Фоминске Телеканал «360»

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В Наро-Фоминске состоялись мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы. Жители города провели праздничный автопробег и посетили выставку военной техники.

Всего более 50 автомобилей проехали по улицам города, громкими сигналами напоминая жителям о важности и торжественности этого дня.

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«Сегодня намного больше машин, причем мы, в силу безопасности не заливали объявления в соцсети, а сработало замечательное народное радио. И встречаем Победу с солнышком, снегом, тучками, по-разному погода встречала, но, главное, мы создали праздничное настроение нашим жителям», — сказала директор молодежного комплексного центра Рената Демидова.

Автопробег завершился к началу главного парада страны.

Многие горожане в этот день принесли цветы в Вечному огню и Могиле Неизвестного Солдата. А после отправились на площадь Победы к стеле «Город воинской славы», где прошел митинг в память о павших в годы Великой Отечественной войны.

На Молодежной площади провели выставку военной техники. Наряду с боевыми машинами времен войны гости увидели образцы современного вооружения, а в Центральном доме культуры «Звезда» состоялся концерт ансамбля русской музыки и танца «Садко».

В завершение праздника прошла акция «Огни памяти». Сотни зажженных свечей, закрепленных на красном бумажном кораблике, отправили в плавание по реке Наре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с учениками лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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