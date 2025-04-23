Автопробег редких ретроавтомобилей пройдет в Черноголовке

В рамках международной акции «Диктант Победы» по улицам наукограда 24 апреля проедет колонна редких ретроавтомобилей, символизирующих победу в Великой Отечественной войне. Автопробег станет возможностью прикоснуться к истории, увидеть уникальные образцы автомобильной техники и сделать памятные фотографии.

Жители округа смогут не только полюбоваться на винтажные машины, но и провести фотосессию на фоне этих «живых» свидетелей истории. Автопробег стартует от военно-технического музея, расположенного в селе Ивановское, и проследует до музея военно-воздушных сил в Монине.

Увидеть автомобили можно будет в 11:30 у проходной военно-технического музея. Здесь будет организована специальная площадка, где гости смогут вблизи рассмотреть редкие экземпляры ретротехники и узнать их историю.

В 12:00 начнется праздничная программа, посвященная прошедшему «Диктанту Победы», а в 12:35 состоится автопробег.