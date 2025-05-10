Автопробег «Победный маршрут» завершился в Подмосковье

В рамках масштабного патриотического проекта «Победный маршрут» 15 ретроавтомобилей отправились по городам Московской области, связанным с военной историей. От обелиска «Знамя» в сквере городского округа Лобня через Химки, последний рубеж обороны Москвы, и Истру к парку Победы в Наро-Фоминске.

Патриотическую акцию в память о подвигах героев Великой Отечественной войны, заплативших жизнью за мирное небо своих потомков, организовали 360.ru и сеть гипермаркетов «Лента». В автопробеге участвовали ретромобили разных марок — от «Волги» до «Запорожца». Участник «Победного маршрута» Олег отправился в путь на «Победе» 1956 года, которую восстанавливал своими силами.

«Это мое второе хобби. Я ее три года собирал, опять же с детьми, они мне помогали восстанавливать эту машину. И собственно, это нам удалось», — подчеркнул водитель.

Фото: 360.ru

Помимо выставки ретромашин, для посетителей площадок развернули настоящую полевую кухню и организовали выступления музыкального коллектива.

«Спасибо нашим дедам за Победу, за этот праздник, за мирное небо. Великолепно, что устраиваются такие патриотические акции с участием ретромашин, музыка, флаги. Посмотрите, сколько народа, сколько детей, которые воспитаны на этом патриотизме», — заявила посетительница акции Ольга.

Фото: 360.ru

В течение всего дня площадки с выставками автомобилей советской эпохи посетили сотни человек. Но каждый из них помнил о важном — памяти тех, кто подарил сегодня всем День Победы.

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