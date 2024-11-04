Автопробег от Дзержинского до Люберец провели ко Дню народного единства

В межмуниципальном пробеге приняли участие около 100 автомобилей. Он стартовал в Дзержинском, а завершился в Люберцах.

День народного единства в Люберцах отметили концертом в Центральном парке и автопробегом. Колонна проехала мимо живописного Николо-Угрешского монастыря, а потом по Дзержинскому шоссе направились в другой муниципалитет.

«В автоколонне было около 100 автомобилей, украшенных триколорами. На финише, который был на площади у администрации Люберец, состоялся патриотический флешмоб. Более 300 участников, среди которых депутаты, спортсмены, молодежь, бойцы и ветераны СВО, все вместе растянули стометровый флаг России», — отметил Владимир Волков.

Глава округа поздравил жителей муниципалитета с Днем народного единства.

«Несгибаемый русский дух, чувство справедливости и ответственности перед будущими поколениями по сохранению нашей самобытной культуры всегда помогали одерживать верх. Так будет и в СВО», — подчеркнул Волков.

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