Автопробег ко Дню ВДВ провели в Серпухове

В Серпухове 2 августа отметили День Воздушно-десантных войск. Праздник объединил несколько значимых событий: автопробег с символикой ВДВ по главным улицам города и церемонию у мемориала «Черный тюльпан».

Колонна машин прошла по улицам Серпухова, демонстрируя единство и преемственность поколений. Завершилась акция у мемориала, где собрались ветераны боевых действий, действующие военнослужащие, их близкие и друзья. Участники возложили цветы в память о погибших героях и почтили их минутой молчания.

В мероприятиях приняли участие советник главы муниципалитета, генерал-майор Андрей Морозов, председатель Совета депутатов Михаил Шульга, кавалер Ордена Мужества, руководитель Серпуховского отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорь Старовойт, депутаты окружного Совета, общественники, десантники и их семьи.

«Отдельные слова благодарности — тем, кто вернулся, и тем, кто сегодня с оружием в руках продолжает выполнять боевые задачи в зоне СВО, оставаясь верным десантному долгу. Ваша закалка и отвага — пример для всех нас. Спасибо за мужество», — сказал глава округа Алексей Шимко.