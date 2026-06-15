Автопробег ко Дню России прошел в Ленинском округе

В рамках патриотического мероприятия колонна из 20 машин с флагами проехала по центральным улицам Видного. Маршрут пролегал от стадиона «Металлург» через проспект Ленинского комсомола, улицы Советскую и Школьную.

Жители приветствовали участников, создавая праздничное настроение и разделяя общую радость. В акции приняли участие депутаты Совета депутатов округа, представители муниципальных учреждений, активисты молодежных организаций, общественных объединений и неравнодушные жители.

Глава округа Станислав Каторов отметил, что День России объединяет миллионы граждан вокруг любви к Родине, уважения к ее истории и ответственности за будущее. Автопробег стал символом единства, патриотизма и гордости за страну, а также еще одной возможностью поздравить жителей с государственным праздником.

Автопробеги в Ленинском округе стали доброй традицией. Их проводят также ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, ко Дню воссоединения новых регионов и ко Дню Победы.