Автопробег ко Дню России прошел в Балашихе

Более 100 машин с флагами России и Балашихи приняли участие в праздничном автопробеге. Колонна проехала от микрорайона Авиаторов до площади у Ледового дворца. Затем они выстроились в букву V, посвященную бойцам спецоперации.
Автопробег прошел при поддержке Общественной палаты. Участниками мероприятия стали депутаты «Единой России», лидеры общественного мнения и активные жители округа.
«День России — это не просто дата в календаре. Это возможность для каждого из нас задуматься о том, что значит быть частью великой нации. Важно помнить, что только вместе мы можем преодолевать трудности и добиваться успехов. Наш автопробег стал ярким примером того, как важно объединять усилия ради общей цели», — сказала председатель Общественной палаты города, руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова.
В автопробеге также принял участие Герой России, руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Балашихе Иван Клещерев.
«Это патриотический способ отметить День России. Он объединяет людей, показывает всем, что мы едины. Цель мероприятия — способствовать объединению людей и возрождению духа патриотизма», — сказал Иван Клещерев.
День России — один из самых молодых государственных праздников. Он отмечается на протяжении 33 лет. Именно 12 июня 1990 года Съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о суверенитете России, а также новую Конституцию и государственные символы. Современное название праздник получил в 2002 году.
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