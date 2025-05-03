Автопробег ко Дню пожарной охраны провели в Химках

В Химках ко Дню пожарной охраны организовали тематический автопробег и показ специализированной техники. Жители округа увидели автоцистерны, пожарные автомобили тяжелого класса, лестницы, мотоциклы и многое другое.

Автопробег провели от стадиона «Родина» до торгового центра «Лига». Выставку организовали после основного мероприятия на парковке.

«Мы совместно решили устроить химчанам праздник — продемонстрировать ту технику, которая стоит на вооружении в нашем гарнизоне», — отметил начальник специального отдела № 6 ФГУ специального управления № 3 МЧС России Николай Карамин.

Для детей провели тематические игры и конкурсы. Каждый смог проверить свои силы в перетягивании пожарного рукава, тушении возгорания, а также примерить на себя форму пожарного и подкрепиться на полевой кухне.