Автопробег ко Дню пожарной охраны провели в Химках

В Химках ко Дню пожарной охраны организовали тематический автопробег и показ специализированной техники. Жители округа увидели автоцистерны, пожарные автомобили тяжелого класса, лестницы, мотоциклы и многое другое.
Автопробег провели от стадиона «Родина» до торгового центра «Лига». Выставку организовали после основного мероприятия на парковке.
«Мы совместно решили устроить химчанам праздник — продемонстрировать ту технику, которая стоит на вооружении в нашем гарнизоне», — отметил начальник специального отдела № 6 ФГУ специального управления № 3 МЧС России Николай Карамин.
Для детей провели тематические игры и конкурсы. Каждый смог проверить свои силы в перетягивании пожарного рукава, тушении возгорания, а также примерить на себя форму пожарного и подкрепиться на полевой кухне.
Пожарная охрана России ежегодно отмечает профессиональный праздник 30 апреля. В этом году службе исполнилось 376 лет. Праздник призван напомнить о важности работы тех, кто ежедневно борется с огненной стихией.
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