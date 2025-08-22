Автопробег ко Дню государственного флага России прошел в Воскресенске

День государственного флага Российской Федерации отметили в Воскресенске. К нему приурочили торжественный автомобильный пробег.

Старт колонне машин, украшенных российскими флагами, дали у Дворца культуры «Юбилейный». После участники сделали остановку у памятника «Воину-освободителю». Здесь прошло возложение цветов.

Затем колонна проехала по центральным улицам Воскресенска. Финальной точкой стала церковь Иоанна Златоуста.

«Под нашим флагом мы защищаем Родину, совершаем трудовые подвиги. Меняются поколения, растет страна, но флаг остается неизменным. Это показывает, что мы едины, что наше многонациональное государство объединено одним символом, мы — жители одной прекрасной страны. Я хочу пожелать молодому поколению любить, ценить нашу Родину, оберегать и сохранять то, что у нас есть», — сказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.