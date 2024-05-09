Автопробег «Бессмертный полк» провели в День Победы в Клину | 360°

Подмосковье 09 мая 2024, 17:42 Автопробег «Бессмертный полк» провели в День Победы в Клину Телеканал «360»

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Несмотря на то, что очное проведение «Бессмертного полка» в этом году отменили, в Клину решили устроить свою альтернативную акцию. Местные жители провели автопробег по маршрутам боевой славы.

Граждане разместили портреты своих воевавших предков на машинах и отправились по центральным улицам.

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«Это мой дедушка, Виктор Павлович Савельев. В 1941 году отказался от брони, когда война началась, и ушел на фронт. Командовал минометом, прошел всю войну. Закончил войну на японском фронте. Встретил две победы», — поделился участник автопробега Евгений Клюшин.

Многодетная семья Ротару пришла на акцию в футболках с изображением своих воевавших бабушек и дедушек. Оксана воспитывает 10 детей. И День Победы для них — самый главный праздник.

«В нашей семье принимали участие двое дедушек, они воевали. Дедушки Николай Петрович и Петр Гаврилович. Они прошли всю войну. Один дедушка был шофером, был ранен, лежал в госпитале. После восстановления продолжил воевать, защищать нашу Родину, дошел до Берлина. Николай Петрович воевал, защищал нашу страну, где они познакомились с бабушкой», — рассказала Оксана Ротару.

В ходе проведения мероприятия более 50 машин с флагами и портретами проехали по Клину. Горожане приветствовали колонну и кричали вслед «ура». Участники пробега возложили цветы к мемориалу. К ним присоединились и остальные жители городского округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил ветеранов Подмосковья с Днем Победы. Он пожелал им здоровья и долголетия.

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