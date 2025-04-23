Андрей Воробьев: 150 объектов водоснабжения и водоотведения обновят в этом году

В планах Подмосковья — модернизация 150 объектов водоснабжения и водоотведения. На улучшение этих систем регион планирует направить 54,8 миллиарда рублей. По 140 объектам контракты уже заключили, строительные работы стартовали на 102. Об этом на еженедельном совещании сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев .

Ремонт на оставшихся сооружениях начнут до 1 августа. Завершить обновление планируют до 30 ноября.

«В 2024 году было 93 вводных объекта, сейчас — на 57 больше. Хочу отметить, что примерно 45% всех мероприятий приходится на пять округов: Истра, Можайск, Дмитровский, Одинцовский и Коломна. Там предстоит самая большая работа в этом году», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев.

Губернатор Подмосковья отметил, что после реконструкции в этом году начали работать щелковские межрайонные очистные сооружения. Их оснастили системами ультрафиолетового обеззараживания, доработали технологию очистки и внедрили ряд других возможностей. Более 700 тысяч жителей округов Щелково, Пушкинский, Королев и Фрязино уже почувствовали изменения в качестве подаваемой воды.

В ноябре планируют ввести в эксплуатацию очистные в пяти поселениях региона. До конца года обновят сети и проведут новые водозаборные узлы в Воскресенке, а также поселениях Одинцова, Чехова, Наро-Фоминска, Солнечногорска.

«Три магистральных направления, которые мы сегодня ведем, — это тепло, вода (включая очистные, водоотведение, канализование и т. д.) и электроснабжение», — отметил Андрей Воробьев.

Водоканализационная система Московской области включает около 7,5 тысячи объектов водоснабжения и водоотведения и 32 тысячи километров сетей. Их обслуживают порядка 450 ресурсоснабжающих организаций.