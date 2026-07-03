Пожарную автоцистерну передали в «Мособллес»

В автопарке ГАУ МО «Мособллес» появилась новая пожарная автоцистерна АЦ-3,0-60 (43206) на шасси УРАЛ 43206 NEXT. Эта машина предназначена для тушения лесных пожаров, особенно в труднодоступных местах, и перевозки расчета со снаряжением.

Автоцистерна оснащена современным пожарным и водоподающим оборудованием, а также системой спутникового мониторинга ГЛОНАСС. Это позволяет отслеживать местоположение машины и оптимизировать маршруты к очагам возгораний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев передал в лесничества 38 единиц специализированной лесопожарной техники, включая автоцистерны, тракторы и грузовые автомобили.

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие» в текущем году запланировано приобретение еще 40 единиц лесопожарной техники и 33 единиц оборудования. Это необходимо для эффективной охраны лесов от пожаров на территории лесного фонда Московской области.