Автомотопробег в преддверии Дня Победы прошел в Дмитрове | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 14:27 Автомотопробег в преддверии Дня Победы прошел в Дмитрове Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

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В Дмитровском округе в преддверии 9 Мая прошел автомотопробег по местам боевой славы. В рамках торжественного старта состоялась минута молчания памяти павших земляков и возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь».

Всех участников акции поприветствовали начальник управления культуры, туризма и работы с молодежью администрации Дмитровского городского округа Московской области Виктор Михайлов, настоятель Введенского храма Дмитрова, протоиерей Ростислав Шишов, депутат Мособлдумы Марина Шевченко и председатель Совета ветеранов Дмитровского городского округа Александр Васильевич Фуфаев.

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После официальной церемонии, колонна, украшенная флагами и символикой победы, проехала по маршруту: город Яхрома, поселок Деденево, село Белый Раст, деревни Дмитровка, Каменка, Кульпино, села Семеновское, Рогачево, деревня Бунятино, поселок Горшково, Монумент на Красной горке и «Аллея славы» в городе Дмитров.

Участники останавливались у мемориалов и обелисков, посвященных героям, павшим в Великой Отечественной войне.

Глава Дмитрова Илья Поночевный отметил, что округ ежегодно участвует в пробеге памяти, который проходит через места воинской и трудовой доблести Подмосковья, ведь именно земли Дмитрова в 1941 году стали той непреодолимой линией обороны для немецко-фашистских захватчиков.

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с учениками лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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