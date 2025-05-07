Автомотопробег пройдет в Павловском Посаде в День Победы

Округ станет центром патриотического мероприятия — масштабного автомотовелопробега, посвященного подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Колонна стартует 9 мая в 12:20 от парка Победы и проследует по памятным местам, расположенным в различных населенных пунктах Павлово-Посадского городского округа.

По замыслу организаторов, мероприятие станет символом единства поколений, уважения к истории и памяти о героях, отдавших свои жизни за мирное небо над головой.

«Автопробег состоится в Улитинском и Большедворском территориальных отделах. Мотопробег — по памятным местам, расположенным в Аверкиевском теротделе. Велопробег поведут в Рахмановском территориальном отделе. Транспортные средства должны быть в исправном состоянии, тематически украшены флагами, наклейками и шарами», — сообщили в администрации округа.

Запись на участие пробегах осуществляется через комментарии в аккаунте Управления по культуре, спорту и работе с молодежью администрации, а также по телефону: 8(496) 432-83-00. При записи необходимо указать ФИО водителя, контактный телефон, марку и государственный номер транспортного средства автомобилей и мотоциклов.