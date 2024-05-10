Автомотопробег по местам боевой славы прошел в Дмитрове | 360°

Подмосковье 10 мая 2024, 19:29 Автомотопробег по местам боевой славы прошел в Дмитрове Медиасток.рф

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Традиционный автомотопробег прошел в Дмитрове в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Заезд проходил по местам боевой славы, его участники посетили 12 памятников и обелисков, мест братских захоронений советских воинов, в том числе братскую могилу в Яхроме.

Депутат Московской областной думы Мария Шевченко поделилась, что автомотопробег занимает особое место, потому что колонна поедет по местам боевых подвигов, боевой славы.

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Последними тремя точками пробега были поселок Новосиньково и обелиск «Три солдата», поселок Горшково, где участники заезда посетили памятник «Братская могила советских воинов», и Аллея Славы в микрорайоне Аверьянова.

Также у памятника участникам Великой Отечественной войны прошел концерт. Юнармейцы прочли стихи военных лет и спели песни. А учащиеся одной из школы поселка Деденево, помимо цветов, изготовили своими руками фигурки белых голубей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов перед парадом Победы.

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