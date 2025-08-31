Автомобильное движение открыли по Новому шоссе в Люберцах

Обновление Нового шоссе завершилось в Люберцах. Накануне по автомобильной дороге запустили движение транспорта.

Дорога связывает Дзержинский и Лыткарино. Общая протяженность участка — 1,5 километра. Рабочие обустроили здесь подстилающие слои из песка и щебня, выполнили устройство дренажной трубы.

«Новый проезд появился вместо бывшей „пьяной“ дороги. О его обустройстве нас просили жители, а также экстренные службы — для повышения оперативности доезда спецтранспорта. Перед строителями стояла задача выполнить работы до 1 сентября — благодарю за сдачу объекта досрочно!» — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Название дороге выбрали сами жители. В голосовании поучаствовали более 8,5 тысячи человек. Оно прошло в Telegram-канале главы муниципалитета.

Благоустройство участка автодороги займутся в 2026 году. Здесь построят тротуар и линию освещения.