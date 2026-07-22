Автомобиль подарят родителям 872-го по счету новорожденного в Дмитрове

В преддверии празднования 872-летия Дмитрова в городском округе подготовили необычный подарок для одной из молодых семей. Администрация муниципалитета совместно с местным родильным домом объявила акцию, в рамках которой родители 872-го по счету малыша, появившегося на свет в стенах учреждения, получат автомобиль.

Инициатором проекта выступила администрация округа под руководством Михаила Шувалова.

По информации родильного дома, до появления юбилейного малыша остаются считанные часы. Медицинское учреждение и администрация округа остаются на связи, чтобы не пропустить этот особенный момент.

«Для нашего коллектива это большая честь — стать частью такого доброго и запоминающегося события в жизни города. Но хочу подчеркнуть главное: любой ребенок, который появляется на свет в наших стенах, для нас уже победитель, а его семья — самая счастливая. Мы прикладываем все усилия, чтобы каждые роды прошли благополучно, а мама и малыш чувствовали заботу и поддержку. Приз — это приятный юбилейный бонус, но настоящая награда для родителей — это здоровье их ребенка. Желаю всем будущим мамам легких родов и крепкого здоровья», — отметил заведующий акушерским отделением Михаилу Цурцумия.

Акция вызвала большой интерес среди жителей округа.