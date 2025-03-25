Автомобиль на перекрестке сбил пожилую женщину в Истре

Вчера вечером на перекрестке рядом с детской поликлиникой в Истре сбили пожилую женщину. Она выжила, но сильно пострадала.

Пенсионерка переходила дорогу на зеленый свет светофора в сторону улицы Шнырева, почти добралась до конца зебры, но для автомобилей уже загорелся зеленый. Машина из среднего ряда тронулась вперед, так как бабушка ее уже прошла и угрозы никому это не представляло. А вот водитель иномарки, которая находилось прямо позади пожилой женщины, решил не отставать и тоже нажал на газ, сбив, тем самым пенсионерку.

Причины, почему водитель не заметил прямо перед собой пешехода уточняются, но скорее всего отвлекся за рулем. Сразу после ДТП на место приехали сотрудники ГАИ, полиции, реанимация и скорая. Пострадавшую доставили в больницу. Но из-за долгих разбирательств на перекрестке образовалась пробка почти на час.