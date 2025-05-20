Автоматизированное производство жидких удобрений запустили в Щелкове

Компания «Щелково Агрохим» запустила современный производственный цех площадью 2000 квадратных метров, где будет выпускать жидкие удобрения с микро-, мезо- и макроэлементами. Новое предприятие позволит увеличить годовой объем продукции до 15 тысяч тонн.

Производственная линия включает в себя инновационные разработки предприятия: концентрированные удобрения для борьбы с дефицитом питания растений, аминокислотные биостимуляторы для повышения урожайности, а также органоминеральное удобрение на основе гуминовых кислот. Все процессы полностью автоматизированы, что гарантирует высокое качество продукции и минимизирует влияние человеческого фактора.

Инвестиции в проект составили около 400 миллионов рублей. Кроме того, на предприятии создали 60 новых рабочих мест.

Особенностью производства стали роботизированные системы: автоматизированные линии подготовки сырья, смешивания компонентов, розлива и фасовки, обеспечивающие точность дозировки и сокращение потерь.

Производственный цикл рассчитан на 247 дней с возможностью оперативного изменения объемов выпуска в зависимости от рыночного спроса. Это позволит компании своевременно реагировать на запросы аграриев, обеспечивая стабильные поставки удобрений.