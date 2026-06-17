Автоколонна выдвинулась из Подмосковья в рамках акции «Помним имя твое, Солдат!»

Стартовал международный автопробег подмосковных поисковиков «Помним имя твое, Солдат!». Участники выдвинулись из Красногорска в сторону Белоруссии, сообщила пресс-служба Министерства информации и молодежной политики Московской области.

Акция проходит с 2013 года при поддержке правительств Московской области и Республики Беларусь, а также постоянного комитета Союзного государства и Россотрудничества. Дюжина брендированных автомобилей стартовала от Дома правительства Московской области в Красногорске.

Колонна пересечет границу, где к российским поисковикам присоединятся белорусские коллеги, и достигнет Брестской крепости. По пути участники посетят девять воинских захоронений, проведут субботники, торжественные митинги и возложат цветы.

«У России и Беларуси — общая история и общие герои. Наш долг сегодня — помнить и чтить их подвиг», — заявила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.