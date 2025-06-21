Митинг и автопробег ко Дню памяти и скорби проведут в Солнечногорске 22 июня

Акцию «Огненные картины войны» проведут на Советской площади в Солнечногорске 22 июня. В тот же день в муниципалитете состоится заключительный этап ежегодного автопробега «Помним имя твое, солдат!».

Организаторами акции «Огненные картины войны» выступили представители партии «Единая Россия». В День памяти и скорби у мемориала павшим воинам создадут композицию из зажженных свечей. С помощью лампадок сформируют звезду и числа «1941 и 1945». Далее проведут церемонию возложеняе цветов. В акции примут участие местное отделения партии «Единая Россия», волонтеры молодежных центров, представители «Молодой Гвардии», а также сотрудники администрации округа, общественных организаций и неравнодушные жители.

Начало акции — в 03:30 у мемориала «Вечная слава героям-Солнечногорцам, погибшим в Великой Отечественной войне».

Во время памятного автопробега «Помним имя твое, солдат!» поисковые объединения региона занимаются благоустройством военных захоронений, памятников и возлагают цветы к мемориалам. Всех желающих приглашают присоединиться к этим мероприятиям, чтобы вместе почтить память героев.

«22 июня — день, который навсегда остался в памяти русского народа, как начало страшной войны. Она забрала миллионы людей. Мы помним о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины и храним память о великом подвиге», — рассказал глава Солнечногорска Константин Михальков.