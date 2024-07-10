Автоклав для приготовления еды для бойцов СВО получили волонтеры Мытищ

Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи

Общественная организация «Заряд помощи. Своих не бросаем» передала автоклав для приготовления еды в отделение партии «Единая Россия» в Мытищах. Этот аппарат позволит волонтерам готовить различные консервированные блюда для питания бойцов специальной военной операции.

Исполняющий обязанности главы Мытищ Олег Сотник подчеркнул, что военнослужащие зоны спецоперации должны получать качественное питание, особенно в условиях, когда не всегда есть возможность готовить еду. Предоставленное оборудование станет отличным помощником в этом.

Администратор группы готовой еды Екатерина Савина отметила, что благодаря автоклаву им удалось разнообразить рацион для военнослужащих. Процесс приготовления пищи с использованием этого оборудования проходит легко, а блюда очень разнообразны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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