Автоинспекторы в Воскресенске провели рейд по проверке пассажирского транспорта

Сотрудники Отдела технического надзора Госавтоинспекции УМВД России по городскому округу Воскресенск совместно с представителем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта провели профилактическое мероприятие, направленное на предотвращение дорожно-транспортных происшествий. В ходе мероприятия водителям напомнили о важности использования ремней безопасности и соблюдения режима труда и отдыха.

Организаторы подчеркнули, что неправильное распределение времени на работу и отдых может привести к усталости, что значительно увеличивает риск возникновения ДТП. Также было акцентировано внимание на недопустимость использования мобильных телефонов за рулем, так как это создает опасную ситуацию на дороге.

Особо отмечено, что безопасность на дороге зависит не только от соблюдения правил дорожного движения, но и от личной ответственности каждого водителя. В случае выявления нарушений, таких как непристегнутый ремень безопасности или использование телефона во время вождения, нарушители будут привлечены к административной ответственности. Это может включать штрафы, а в отдельных случаях — более строгие меры, такие как лишение водительских прав.

Мероприятие призвано повысить осведомленность водителей о ключевых правилах безопасного поведения на дороге и снизить количество аварийных ситуаций в округе.