Автоинспекторы в Воскресенске провели рейд «Детское кресло»

Целью мероприятия была профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пассажиров и пресечение нарушений, связанных с перевозкой детей. В рейде участвовали сотрудники Госавтоинспекции совместно с 6-м батальоном 2-го полка ДПС «Южный» и волонтерами.

Во время акции автоинспекторы разъясняли участникам дорожного движения правила выбора детского кресла, а также рассказали о том, в каких случаях можно использовать ремни безопасности. Взрослым порекомендовали заранее выбирать способ перевозки ребенка и призвали соблюдать установленные законом правила.

Юным пассажирам вручили в подарок световозвращающие элементы, а водителям — информационные памятки.

Во время рейда полицейские проверили более 70 автомобилей. Нарушителей правил перевозки детей привлекли к ответственности.