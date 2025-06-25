Автоинспекторы в Воскресенске провели беседы с детьми в летних лагерях

Профилактические мероприятия в лагерях дневного пребывания организовали сотрудники Госавтоинспекции по городскому округу. Главной целью занятий была профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Сотрудники ГИБДД в игровой форме напомнили воспитанникам лагерей правила дорожного движения и безопасности для пешеходов, пассажиров и велосипедистов. Ребятам объяснили, как правильно спешиваться при пересечении проезжей части, как избежать «дорожных ловушек», где можно кататься на велосипедах, а также рассказали о важности использования защитной экипировки.

Дети с большим интересом задавали вопросы гостями и исследовали салон служебного автомобиля полицейских. Все участники мероприятий получили тематические памятки и полезные аксессуары.

Ранее в Воскресенске автоинспекторы провели акцию «Белопасный двор».